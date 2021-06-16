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Þenol Güneþ: "Ayaða kalkmalýyýz! Dünya Kupasý'ný düþünmeliyiz"

Kabus gibi geçen EURO 2020 sonrasýnda teknik direktör Þenol Güneþ, futbolcularla bir konuþma yaptý.

Þenol Güneþ: 'Ayaða kalkmalýyýz! Dünya Kupasý'ný düþünmeliyiz'
Büyük umutlarla katýldýðýmýz EURO 2020 finallerinden hiç beklemediðimiz sonuçlarla erkenden eve döndük. A Grubu'nda Ýtalya, Galler ve Ýsviçre'den toplamda 8 gol yedik, sadece son maçta rakip fileleri salladýk ve sýfýr çektik. Hayal kýrýklýðýnýn yaþandýðý Milliler'de eleþtiri oklarýný üzerine çeken teknik direktörümüz Þenol Güneþ'in, 3-1 yenildiðimiz Ýsviçre maçý sonrasý soyunma odasýnda futbolcularýný teselli ettiði öðrenildi.

Takýma, kendisinin de çok üzgün olduðunu belirterek seslenen tecrübeli çalýþtýrýcýnýn, "Bizi bu noktaya sizler getirdiniz ve bu sayede turnuvaya katýldýk. Kupanýn en genç takýmýyýz ve hatalarýmýzdan ders alacaðýz" dediði öðrenildi.

'Dünya Kupasý'ný düþünmeliyiz'

Deneyimli teknik adamýn konuþmasýnýn devamýnda da "Bir an önce bu kupanýn moral bozukluðunu üzerimizden atmamýz gerekiyor. Artýk 2022 Dünya Kupasý elemelerini düþünmemiz gerekiyor. Dünya Kupasý'na gitmek bizim için çok önemli bir hedef. Çok daha güçlü þekilde geri dönmek için zor zamanlarda ayaða kalkmayý baþarmalý ve yola devam etmeliyiz. Ancak bu þekilde diðer büyük futbol ülkelerinin seviyesine gelebiliriz. Sizlere inanýyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandýðý bildirildi.

S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1 Çekya 2 1 1 0 3 1 2 4
2 Ýngiltere 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Hýrvatistan 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Ýskoçya 2 0 1 1 0 2 -2 1
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