Þenol Güneþ: '4 puan yeter ama 6 alacaðýz'

Milli Takýmýmýz, Euro 2020'nin açýlýþ maçýnda Ýtalya'ya karþý Roma'da 3-0'lýk bir yenilgi alsa da bu karþýlaþmanýn telafisi vardý. Ancak çarþamba günü Galler'le mücadele edecek Ay-Yýldýzlýlar'ýn kaybetme lüksü yok. Bir sonraki tura umutlarýný taþýmak için kazanmak ya da en az 1 puan alýp, rakiplerinin durumunu beklemek zorunda. Aksi bir sonuç ise hayallerimizin yýkýlmasý, planladýðýmýzdan çok daha erken eve dönmemiz anlamýna gelecek.



Teknik Direktörümüz Þenol Güneþ de bu maç öncesi Azeri basýnýna konuþurken, bu konuya dikkat çekti. Güneþ, þu açýklamalarda bulundu:



1-1 BERABERLÝK GÜVEN AÞILADI



"Ýsviçre ve Galler'in 1-1 berabere kalmasý, takýmýn Ýtalya maçýndaki negatif duygusun deðiþmesine yardýmcý oldu. Þimdi ise gruptan çýkma konusunda daha bir güven oluþtu. Bu tablo belki gruptan çýkmamýz için 4 puanýn bize yeterli olacaðý anlamýna da geliyor. Ancak biz iki maçý da kazanmak ve 6 puanla gruptan çýkmak istiyoruz. Futbol tarihimiz açýsýndan çok önemli bir eþikte olduðumuzun farkýndayýz. Tüm Türkiye ve kardeþ ülke Azerbaycan halkýný mutlu etmek istiyoruz."



ÝLK DEFA RAKÝP OLUYORUZ



EURO 2020'nin 2. maçýnda yarýn Bakü'de Galler ile karþýlaþacak olan Türk Milli Takýmý rakibi ile ilk defa uluslararasý bir turnuvada karþýlaþacak. Milli Takým kadrosunda bulunan 26 futbolcunun hiçbiri þimdiye kadar Galler'e karþý maç yapmadý. Bu maç ayný zamanda Milli Takýmýmýz'ýn Bakü Olimpiyat Stadý'ndaki ilk müsabakasý olacak. Galler tarihinde Avrupa Þampiyonasý'na bir kez katýldý. EURO 2016'da Ýngiltere, grup lideri olarak son 16'ya kaldý. Son 16'da Kuzey Ýrlanda'yý, çeyrek finalde de Belçika'yý eledi. Yarý finalde Portekiz'e 2-0 kaybetti.



"HEDEFTEN SAPMA YOK"



Hakan Çalhanoðlu, Ýtalya karþýsýnda alýnan yenilgiye raðmen hedeften sapma olmadýðýný söyledi. Çalhanoðlu, sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada taraftarlara seslenerek, "Hedefimizde sapma yok. Hatalarýmýzdan ders çýkarýp, bizi her zaman destekleyen sizlerin yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacaðýz." ifadelerine yer verdi.



ARKADAÞ TANIMAYIZ!



Kadrosunda tam 15 kulüpten oyunu bulunan Galler'in kadrosundaki 24 futbolcu Ýngiltere'de oynuyor. Aaron Ramsey; Merih Demiral'ýn Juventus'tan takým arkadaþý, Kaleci Ward; Çaðlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in Leicester City'den takým arkadaþý, Neco Williams ve Harry Wilson ise Ozan Kabak'ýn Liverpool'dan takým arkadaþý.



