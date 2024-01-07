Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 15:33 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 15:33

Şahin Şerifoğulları kimdir? Elazığ Belediye Başkan adayı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 3 ay kala partisinin 26 il belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları gösterildi. Peki, Şahin Şerifoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli?

Şahin Şerifoğulları kimdir? Elazığ Belediye Başkan adayı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Elazığ'ın da bulunduğu İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere 11 büyükşehir 16 il belediye başkan adayını açıkladı. AKP'nin Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları oldu. Peki, Şahin Şerifoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli?

Şahin Şerifoğulları kimdir?

AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı olarak duyurulan Şahin Şerifoğulları, 1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi aldı.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünde 3 yıl süreyle uzman olarak çalıştı. Akaryakıt istasyonları ile inşaat ve güneş enerjisi sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yaptı. 2010 yılında Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevine seçildi ve 2018 yılına kadar bu görevi yürüttü. Ayrıca, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Üyeliği ve Tügva Elazığ İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde, AK Parti Genel Merkezi tarafından Elazığ 5. Sıra milletvekili adayı gösterildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 'Elazığ Belediye Başkan Adayı' oldu. Şerifoğulları, o tarihten itibaren başkanlık görevini yürütüyor.

Şahin Şerifoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır.
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