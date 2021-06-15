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Rüdiger, Pogba'yı ısırdı mı?

Fransa ile Almanya'nın karşı karşıya geldiği dev maçta "ısırık" tartışması ortaya çıktı.

Rüdiger, Pogba'yı ısırdı mı?
EURO 2020'de gruplardaki ilk maçların en çok merak edilen karşılaşması olan Fransa - Almanya mücadelesinde "ısırık" hadisesi yaşandı.

Almanya'nın stoperi Rüdiger'in Fransa'nın yıldızı Pogba'yı marke ettiği bir anda Pogba bir anda omzunu tutarak kendini yere bıraktı. Rüdiger'in Pogba'nın sırtına doğru bir hareket yaptığı görülürken, ısırdığına net şekilde kanaat getirilemedi. Fransız yıldız Pogba, pozisyonun ardından maçın hakemi Del Cerro'ya itiraz etti.

VIEIRA: "BENCE ISIRDI", KEANE: "HAFİF DİŞLEDİ"

Fransızların eski kaptanlarından Vieira, Rüdiger'in ısırdığını belirtirken, "Pogba'nın reaksiyonuna bakarsak, bir ısırık var gibi gözüküyor. Rüdiger'in ne yapmaya çalıştığını anlamadım" dedi.

Manchester United'ın eski oyuncularından Keane ise, "Bence bir ısırıktan çok dişleriyle hafif şekilde dokundu. Aptalca bir hareket" ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunda daha önce Uruguay'ın yıldız golcüsü Luis Suarez birçok ısırık olayıyla gündeme gelmiş ve 10 maç men cezası bile almıştı.



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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