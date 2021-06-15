Rüdiger, Pogba'yı ısırdı mı?

VIEIRA: "BENCE ISIRDI", KEANE: "HAFİF DİŞLEDİ"

EURO 2020'de gruplardaki ilk maçların en çok merak edilen karşılaşması olan Fransa - Almanya mücadelesinde "ısırık" hadisesi yaşandı.Almanya'nın stoperi Rüdiger'in Fransa'nın yıldızı Pogba'yı marke ettiği bir anda Pogba bir anda omzunu tutarak kendini yere bıraktı. Rüdiger'in Pogba'nın sırtına doğru bir hareket yaptığı görülürken, ısırdığına net şekilde kanaat getirilemedi. Fransız yıldız Pogba, pozisyonun ardından maçın hakemi Del Cerro'ya itiraz etti.Fransızların eski kaptanlarından Vieira, Rüdiger'in ısırdığını belirtirken, "" dedi.Manchester United'ın eski oyuncularından Keane ise, "" ifadelerini kullandı.Dünya futbolunda daha önce Uruguay'ın yıldız golcüsü Luis Suarez birçok ısırık olayıyla gündeme gelmiş ve 10 maç men cezası bile almıştı.