Ronaldo'yu çıldırtan hakem, İtalya-Türkiye maçına atandı

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçını, Hollandalı hakem Danny Makkelie
yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Kevin Blom da video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Stephanie Frappart olacak.
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 A Grubu ilk maçı, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de, İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.DANNY MAKKELIE, RONALDO'YU ÇILDIRTMIŞTI!
Hollandalı hakem Danny Makkelie
, kısa bir süre önce Portekiz ile Sırbistan arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında krize neden oldu. Ve sonrasında özür diledi. İşte yaşananlar...
Portekiz'in Sırbistan'a konuk olduğu maçta Cristiano Ronaldo'nun son dakikada attığı gol çizgiyi geçmediği gerekçesiyle gol değeri kazanmayınca yıldız oyuncu büyük bir protesto gerçekleştirdi.
Karşılaşmada 2-2'lik skorla uzatmalarda 90+3. dakikaya girildiğinde Cristiano Ronaldo sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu savunma çıkarmaya çalıştı. Ronaldo pozisyonun gol olduğunu söyleyerek itiraz etmeden kaptanlık pazubandını çıkararak maç bitmeden soyunma odasına hareketlendi.
Görüntülerde Ronaldo'nun vuruşunun çizgiyi geçtiği görülürken oyuncular ve teknik heyet maç sonunda Hollandalı hakem Danny Makkelie'ye tepkilerini gösterdi.PORTEKİZ'DEN ÖZÜR DİLEDİ
Karşılaşmanın Hollandalı orta hakemi Danny Makkelie
, Portekiz basınından A Bola'ya konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.
Danny Makkelie, "FIFA kurallarına uygun olarak söyleyebileceğim tek şey; teknik direktör Fernando Santos ve Portekiz Milli Takımı'ndan özür dilemek. Hakem ekibi olarak, en iyi kararları almak için her zaman çok çalışıyoruz. Bu tip haberlerin içerisinde olmak bizi de mutlu etmiyor."
ifadelerini kullandı.