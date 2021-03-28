Ronaldo'yu çıldırtan hakem, İtalya-Türkiye maçına atandı

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçını, Hollandalı hakemyönetecek.UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Kevin Blom da video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Stephanie Frappart olacak.Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 A Grubu ilk maçı, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de, İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Hollandalı hakem, kısa bir süre önce Portekiz ile Sırbistan arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında krize neden oldu. Ve sonrasında özür diledi. İşte yaşananlar...Portekiz'in Sırbistan'a konuk olduğu maçta Cristiano Ronaldo'nun son dakikada attığı gol çizgiyi geçmediği gerekçesiyle gol değeri kazanmayınca yıldız oyuncu büyük bir protesto gerçekleştirdi.Karşılaşmada 2-2'lik skorla uzatmalarda 90+3. dakikaya girildiğinde Cristiano Ronaldo sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu savunma çıkarmaya çalıştı. Ronaldo pozisyonun gol olduğunu söyleyerek itiraz etmeden kaptanlık pazubandını çıkararak maç bitmeden soyunma odasına hareketlendi.Görüntülerde Ronaldo'nun vuruşunun çizgiyi geçtiği görülürken oyuncular ve teknik heyet maç sonunda Hollandalı hakem Danny Makkelie'ye tepkilerini gösterdi.Karşılaşmanın Hollandalı orta hakemi, Portekiz basınından A Bola'ya konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.Danny Makkelie, "ifadelerini kullandı.