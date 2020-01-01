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Ronaldo, tek hareketle 4 milyar dolar kaybettirdi!

Cristiano Ronaldo'nun Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki Coca Cola'ya yönelik hareketin maliyeti belli oldu, 4 milyar Dolar...

Ronaldo, tek hareketle 4 milyar dolar kaybettirdi!
Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında iki Coca-Cola şişesini önünden kaldırıp "Su için" dediği dakikadan bu yana ünlü içecek firmasının toplam değer kaybı 4 milyar Dolar oldu.

Marca gazetesinin haberine göre; Cristiano Ronaldo, gazlı içeceklere karşı tutumuyla bilinirken, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki hareketiyle bir anda gündem oldu. Önünde bulunan turnuvanın sponsorlarından Coca Cola'nın iki şişesini kenara alan Cristiano Ronaldo, "Su için" dedi.

Ronaldo'nun mesajı açıktı ve bu sözler sosyal medyada bir anda viral oldu. Bunun etkisi finansal alanda da kendini gösterdi.

4 MİLYAR DOLAR DEĞER KAYBI

Coca Cola'nın hisseleri 56.10'dan 55.22 Dolar'a düştü. Bunun anlamı ise 242 milyar Dolar'lık hisselerin 238 milyar Dolar'a gerilemesiydi. Kısacası ünlü içecek firmasının hisseleri yaklaşık 4 milyar Dolar değer kaybetti.

GAZLI İÇECEKLERE VE CİPSE KARŞI

Ronaldo daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapmıştı. Ronaldo, istememesine karşın oğlunun Coca Cola ve Fanta içtiğini, cips yediğini söylemiş ve onu bu alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalıştığını açıklamıştı.


S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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