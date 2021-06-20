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Rob Page: "Çok önemli bir iş yaptık"

Galler Milli Takım Teknik Direktörü Rob Page, İtalya maçı sonrasında konuştu.

Rob Page: 'Çok önemli bir iş yaptık'
İtalya'ya tek golle yenilen ancak aynı puanlı İsviçre'nin averajla önünde yer alarak tur atlayan Galler'in teknik direktörü Rob Page, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bir de üstüne 10 kişi kaldık. Daha da karışık hale geldi ama ikinci sırada olduğumuz ve tur atladığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Page, devre arasında İsviçre'nin Türkiye karşısında 2-0 önde olduğunu haber aldıklarını buna karşın oyuncularının motivasyonlarını korumasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Page, Bale'in Türkiye maçında penaltı kaçırdığını ancak o maçı 2-0 kazanmalarının tur atlamaları için anlamlı olduğunu dile getirirken, "Tur atlayarak önemli bir iş yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum şimdi bir sonraki tura odaklanmamız gerekir." yorumunu yaptı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Belçika 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Rusya 2 1 0 1 1 3 -2 3
3 Finlandiya 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Danimarka 2 0 0 2 1 3 -2 0
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