Rizespor, Altay'ı 3 golle devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Bülent Korkmaz'ın ekibi Çaykur Rizespor ile Tuna Üzümcü'nün ekibi Altay karşı karşıya geldi.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Çaykur Rizespor 3-1 kazanırken galibiyet golleri; 8. dakikada Ibrahim Olawoyin, 21. dakikada John Mary ve 80. dakikada Benhur Keser kaydetti. Konuk ekip Altay'ın tek golü ise 35. dakikda Eric Björkander'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor 46 puanla 3. sıraya yükselirken, Altay 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Rizespor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Altay evinde Manisa FK'yı konuk edecek.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas



Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Sinan Osmanoğlu, Seyfettin Anıl Yaşar (Dk. 83 Emirhan Topçu), Alberk Koç (Dk. 83 Halil İbrahim Pehlivan), Azubuike, Miya (Dk. 63 Ogün Özçiçek), Benhur Keser, Olawoyin, Amilton (Dk. 84 Haqi Osman), John Mary (Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş)



Altay: Eren Karataş, Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 69 Enes Yetkin), Ceyhun Gülselam (Dk. 69 Murat Berkan Demir), Zeki Yıldırım (Dk. 82 Kutay Yokuşlu), Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya, Tolga Ünlü, Paixao



Goller: Dk. 8 Olawoyin, Dk. 21 John Mary, Dk. 80 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 35 Björkander (Altay)



Sarı Kartlar: Dk. 34 Miya, Dk. 51 Azubuike, Dk. 62 John Mary (Çaykur Rizespor), Dk. 13 Naderi, Dk. 27 Björkander, Dk. 45+2 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Salih Sarıkaya, Dk. 76 Efe Sarıkaya (Altay)









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