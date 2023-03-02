Real Madrid - Barcelona: Muhtemel 11'ler

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid - Barcelona: Muhtemel 11'ler
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02 Mart 2023 10:59
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip kozlarını Santiago Bernabeu Stadı'nda paylaşacak.

Saat 23.00'te Tivibu Spor'da naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Alba; de Jong, Busquets, Kessie; Raphinha, Torres, Gavi






Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan son 5 El Classico'yu Barcelona 3 defa kazanma başarısı gösterdi. Real Madrid ise sadece 1 galibiyet alabildi.

Son dönemin formda ismi Real Madrid, çıktığı son 4 resmi karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı. La Liga lideri Barcelona ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Manchester United'a elendi.

Daha önce 31 kez Kral Kupası'nı kazanarak turnuvanın en başarılı takımı olan Barcelona, son 10 sezonda 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Real Madrid 19 defa kupayı kazanma başarısı gösterirken geçmiş 10 sezonda 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayabildi.

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