İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip kozlarını Santiago Bernabeu Stadı'nda paylaşacak. Saat 23.00'te Tivibu Spor'da naklen yayınlanacak.
Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın iddaa bayisi ve bayi oyuncularının mobil uygulaması iddaa.com'a özel, daha fazla kazandıran Kral Oranlarla iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'a özel Kral Oranlar'la tüm futbol ve tenis karşılaşmalarında kupon yapabilen bahisseverler, yüzde 7 daha fazla kazanıyor. Bahisseverler, bu hafta içi de tüm futbol liglerinde oynanacak karşılaşmaların tamamına sadece Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa.com ve iddaamatiklerden daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI İDDAA ORANLARI, OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
11'LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.
Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso, Balde; de Jong, Busquets, Kessie; Raphinha, Torres, Gavi
Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan son 5 El Classico'yu Barcelona 3 defa kazanma başarısı gösterdi. Real Madrid ise sadece 1 galibiyet alabildi.
Son dönemin formda ismi Real Madrid, çıktığı son 4 resmi karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı. La Liga lideri Barcelona ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Manchester United'a elendi.
Daha önce 31 kez Kral Kupası'nı kazanarak turnuvanın en başarılı takımı olan Barcelona, son 10 sezonda 5 kez kupayı müzesine götürdü.
Real Madrid 19 defa kupayı kazanma başarısı gösterirken geçmiş 10 sezonda 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayabildi.
Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın iddaa bayisi ve bayi oyuncularının mobil uygulaması iddaa.com'a özel, daha fazla kazandıran Kral Oranlarla iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'a özel Kral Oranlar'la tüm futbol ve tenis karşılaşmalarında kupon yapabilen bahisseverler, yüzde 7 daha fazla kazanıyor. Bahisseverler, bu hafta içi de tüm futbol liglerinde oynanacak karşılaşmaların tamamına sadece Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa.com ve iddaamatiklerden daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI İDDAA ORANLARI, OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
11'LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.
Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso, Balde; de Jong, Busquets, Kessie; Raphinha, Torres, Gavi
Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan son 5 El Classico'yu Barcelona 3 defa kazanma başarısı gösterdi. Real Madrid ise sadece 1 galibiyet alabildi.
Son dönemin formda ismi Real Madrid, çıktığı son 4 resmi karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı. La Liga lideri Barcelona ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Manchester United'a elendi.
Daha önce 31 kez Kral Kupası'nı kazanarak turnuvanın en başarılı takımı olan Barcelona, son 10 sezonda 5 kez kupayı müzesine götürdü.
Real Madrid 19 defa kupayı kazanma başarısı gösterirken geçmiş 10 sezonda 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayabildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ