Portekiz - Fransa maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 F Grubu 3. maçında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Portekiz'in galibiyetine 3,10 oran verilirken Fransa'nın galibiyetine ise 1,87 oran verildi. Maçın beraberliğine 2,70 oran açıklanırken 2,5 ALT oranı 1,50'den, 2,5 ÜST oranı ise 1,86 olarak belirlendi. PORTEKİZ - FRANSA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Portekiz'den Cristiano Ronaldo'nun gol atmasına 2,26 oran verilirken Olivier Giroud'un gol atmasına 2,80 oran verildi. Kylian Mbappe'nin gol atmasına 2,60, Karim Benzema'nın gol atmasına 2,85 ve Antoine Griezman'ın gol atmasına 3,00 oran verildi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Portekiz - Fransa kaşrılaşmasında Kırmızı kart olur bahisine 3,60 oran uygun görüldü. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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