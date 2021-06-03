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Paul Pogba: "PlayStation takımı gibiyiz"

Fransa'nın süper yıldızı Paul Pogba, EURO 2020 öncesi beklentiler hakkında konuştu.

Paul Pogba: 'PlayStation takımı gibiyiz'
Fransa'nın yıldızı Paul Pogba, EURO 2020 öncesi EuroSport'un Fransa edisyonuna açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşı N'Golo Kante'yle ilgili gelen soruya Pogba, "Tüm dünyaya söylemek istediğim, son aylarda gördüğünüz Kante, her zamanki Kante ile aynı. Performansı hakkında çok konuşuyoruz ama her zaman bu kadar iyiydi. Yarı finalde Cristiano ve Leo Messi yoktu. Bu yüzden orta saha oyuncularının ve hatta savunmacılarının performanslarının öne çıkması güzel oldu. Uzun zaman önce Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde Ballon d'Or'un N'Golo Kante'nin hakkı olacağını söylemiştim. Bence bu sezon Ballon d'Or'u N'Golo Kante almalı." ifadelerini kullandı.

"PLAYSTATION TAKIMI GİBİYİZ"

EURO 2020'de favori görülmeleri hakkında gelen soruya Pogba, "Muhtemelen 3 yıl öncesi Dünya Kupası'ndan daha güçlü bir kadroya sahibiz. Fransa'nın bu kadar zengin bir kadrosu olmasından çekinmemiz gerekiyor. Şu an bir PlayStation takımı gibiyiz. Eğer Avrupa şampiyonu olamazsak bir PlayStation takımı olarak kalırız. Beklentileri karşılamalıyız. Karim Benzema'nın dönüşü ile birlikte beklentiler daha da fazla arttı." cevabını verdi.

"ŞAMPİYON OLMAMIZ GEREK"

Karim Benzema'yla ilgili olarak Pogba, "Benzema'yla yan yana oynamak bir gururdur. Böyle bir takımda onu da görmek süper. Dünya Şampiyonu olmak harikaydı. Böyle bir takıma sahip olmak da bir gurur. Ancak, Karim ile birlikte artık çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 

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