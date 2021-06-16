AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Ousmane Dembele 3. kez bıçak altına yatacak

Fransa'nın Macaristan'la oynadığı maçta sakatlanan Ousmane Dembele'nin ameliyat olacağı açıklandı.

Ousmane Dembele 3. kez bıçak altına yatacak
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'nın Macaristan'a karşı oynadığı maçta sakatlanan 24 yaşındaki Fransız forvet Ousmane Dembele'nin ameliyat edileceği bildirildi.

Barcelona Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, sağ dizinde yırtık tespit edilen Dembele'nin operasyona alınacağını duyurdu.

İspanyol basını da Fransa Milli Takım kampını terk eden ve Barselona'da doktor kontrolünden geçem Dembele'nin ameliyatının ardından 4 ay kadar sahalardan uzak kalmasının beklendiğini iddia etti.

Barcelona'da 4 sezondur forma giyen Dembele, çok sık sakatlık sorunu yaşarken, üçüncü kez ameliyat geçirecek.

Fransa ile Macaristan arasında 19 Haziran'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılamanın 57. dakikasında oyuna giren Dembele, 87. dakikada sakatlanıp sahadan çıkmıştı.

 

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İsveç 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Slovakya 2 1 0 1 2 2 0 3
3 İspanya 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Polonya 2 0 1 1 2 3 -1 1
Son Dakika Haberleri
Ousmane Dembele 3. kez bıçak altına yatacak
EURO 2020 finalinde 60 bin seyirci!
EURO 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
İngiltere Milli Takımı'nda Mount ve Chilwell karantinaya alındı
UEFA, yarı final ve final maçlarını Wembley'den almayı planlamıyor
İşte Milli Takımımızdaki acı tablo
Burak Yılmaz'ın 2022 sözü
Şenol Güneş: "Ayağa kalkmalıyız! Dünya Kupası'nı düşünmeliyiz"
Hıncal Uluç: "Yalan konuşma Şenol Güneş!"
EURO 2020'de günün maç programı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play