Ömer Üründül: 'Ne hücum yapabildik, ne defans'

Spor yazarlarından Ömer Üründül, Milli Takımımızın Galler'e 2-0 yenildiği mücadeleyi köşesinde değerlendirdi. Yazının tamamını Sabah gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz.



İşte Üründül'ün yazısı...



Şenol Güneş ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. İkisi de doğru idi. Bu yarıda biz yüklendik, onlar oyunu geride kabul etti. Ama bu durumda dahi kontrol rakipteydi. İyi yerleşerek başarılı bir alan savunması uyguluyorlar, bize pozisyon vermiyorlardı. Zaman zaman da etkili çıkışlarla ikinci golü arıyorlardı. Bunlardan birinde de penaltı kazandılar. Maç orada bitecekti ama Gareth Bale auta attı. Bunun morali dahi bizi neticeye çevirecek oyun anlayışını getiremedi. Sadece yüklendik o kadar.!



Aklımda kalan Burak'ın bir tane karamboldeki önüne düşen topu auta atmasıydı. Uzatmanın son dakikasında ise amatörce bir ikinci gol yiyerek maalesef futbol olarak sefil halimizi ortaya koyduk. Bu neticeyle Galler gruptan çıkmayı garantilerken biz de işimizi büyük bir futbol mucizesine bıraktık. Gelelim gözlemlerime... Günümüz futbolunun istediği basit oyun modelini kesinlikle uygulayamıyoruz. İkincisi; taktik olarak da gerekenleri yapamıyoruz. Örneğin Ramsey'in özellikleri biliniyor. Orta saha oyuncusunun en büyük artısı zamanlı koşularla, sinsi sinsi depar kulvarlarına sızmak. İki kere yaptı, atamadı. Buna rağmen üçüncü kere kendisine böyle bir pozisyon verdik. Pes doğrusu!



Çok kaliteli futbolcu da olsan fizik olarak hazır değilsen hiçbir şey ifade etmiyor. Cengiz, bizim için çok önemli bir kanat forveti ama 1.5 senedir maç eksiği var. Herkes Cengiz mutlaka oynasın diyordu. İşte gördük; Cengiz oynadı ve durum bu...



