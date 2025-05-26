Okullar ne zaman kapanacak? 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline başlayacaklar.

Böylece 20 Haziran itibarıyla tüm resmi ve özel okullarda ders zili son kez çalmış olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 5 Haziran 2025 Perşembe günü arefeyle başlayacak, bayram ise 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında idrak edilecek.

Bu durumda bayram tatili, okulların kapanmasına yaklaşık bir hafta kala başlayacak.

Veliler ve öğrenciler, Kurban Bayramı ile yaz tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceğini sorgularken, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalarda herhangi bir takvim değişikliği yapılmadığı ifade edildi.

Ancak bazı okullar, özellikle özel okullar ve sınav takvimi erken biten sınıflar (12. sınıflar gibi), bayram haftasında eğitim faaliyetlerine ara verebilir. Bu durumda öğrenciler için yaz tatili fiilen erkenden başlamış olabilir.

Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaz tatilinin erkene çekileceğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda, bayram haftasında bazı esnekliklerin tanınabileceği öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada okulların erken tatil edilmesinin hukuken mümkün olmadığını vurgularken okulların 180 iş günü açık olması gerektiğinin altını çizdi.

Planlamalarının bu yönde olmadığını aktaran Tekin, sınav takviminin çalışma takvimine göre planlandığını aktarırken "Yani öyle bir erken tatil hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Sadece birkaç gün olsa bu tartışılabir ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.