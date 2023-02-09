Haber Tarihi: 09 Şubat 2023 17:17 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 17:18

Okullar 1 hafta tatil mi? 20 Şubat tatil 1 hafta uzatıldı mı? OHAL'de okullar tatil mi?

Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremlerin etkisi devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda tatil kararı alındığını açıkladı. Tüm Türkiye'de tatil edilen okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

Okullar 1 hafta tatil mi? 20 Şubat tatil 1 hafta uzatıldı mı? OHAL'de okullar tatil mi?
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Deprem bölgesinde bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Doğanşehir'de depremden etkilenen yerlerde inceleme yaparak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Bakan Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler dolayısıyla tüm Türkiye'de eğitim öğretime 13 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz.

20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak."

AYRINTILAR GELİYOR..

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Özer açıklamasında şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz.

Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak.


Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek."

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