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Nihat Kahveci: "Bu takıma 1 ayda ne oldu!"

Nihat Kahveci, Milli Takımımızın EURO 2020'ye puan alamadan veda etmesi sonrası TRT Spor'da yorumlarda bulundu. İşte Nihat Kahveci'nin sözleri...

Nihat Kahveci: 'Bu takıma 1 ayda ne oldu!'
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Belçika 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Rusya 2 1 0 1 1 3 -2 3
3 Finlandiya 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Danimarka 2 0 0 2 1 3 -2 0
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