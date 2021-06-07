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Milli Takım'a oyun kuralları hakkında eğitim

A Milli Futbol Takımı'na değişen oyun kuralları hakkında eğitim verildi.

Milli Takım'a oyun kuralları hakkında eğitim
A Milli Futbol Takım oyuncuları ve teknik heyetine, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi değişen oyun kuralları hakkında sunum yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, EURO 2020'de geçerli olacak yeni oyun kuralları, UEFA Hakem Kurulu üyesi Jaap Uilenberg tarafından anlatıldı. Yaklaşık 30 dakika süren sunumda UEFA'nın ana hedefinin oyuncuların sağlığını korumak olduğu vurgulandı.

Uilenberg, ayrıca turnuvadaki maçlarda görev yapacak 3 Video Yardımcı Hakemin (VAR) bir tanesinin sadece ofsayta bakacağını belirtti. VAR hakemlerinin kırmızı kartlık pozisyonlara müdahale edeceğini, sarı karta karışmayacağının altını çizen Uilenberg, VAR'ın aynı zamanda penaltı sırasında kalecilerin hareketleriyle çizgide durup durmadıklarını kontrol edeceklerini de vurguladı.

Elle oynama pozisyonlarına getirilen yeni kuralların da aktarıldığı sunumda rakibinin sağlığını tehlikeye düşürecek "Ciddi faullü oyun" ve "Şiddetli hareketlerden" kaçınılması konusu video görüntüleriyle işlendi.

Jaap Uilenberg, toplantının sonunda EURO 2020'de görev yapacak diğer hakemlerle birlikte İstanbul'da kampta olan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın da tüm takıma başarı dileklerini iletti.







S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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