Michel Platini: 'Fransa çok net favori'

UEFA'nın eski başkanı, Fransızların efsane oyuncusu Michel Platini, EURO 2020 öncesinde Fransa Milli Takımı'nı değerlendirdi.



Fransa'nın çok net favori olduğunu kaydeden Platini, "Bence Fransa favori değil, çok net favori. Fransa Milli Takımı şu anda herkesin üzerinde. Bireysel olarak da, takım oyunu olarak da bu böyle. Turnuvadaki en komple takım Fransa. Didier Deschamps'ın elinde sıra dışı futbolcular var, ilk 11 kurması zor. Sıra dışı bir şey olmazsa, Fransa problem yaşamaz." dedi.



"EN CİDDİ RAKİP BELÇİKA"



Fransızların şampiyonluk yolunda en ciddi rakibinin Belçika olduğunu söyleyen futbol adamı, "Fransa'nın en ciddi rakibi Belçika. Kevin de Bruyne, Lukaku ve Eden Hazard, Griezmann, Benzema ve Mbappe kadar iyi oyuncular. Belçika'nın iyi bir takımı var. Almanları çok bilmiyorum ancak iyi genç oyunculara sahipler. İngiltere, İspanya, Portekiz de Fransa'yı zorlayabilir diye gösteriliyor, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Platini ayrıca Benzema ya da Giroud'nun oynamasının fark etmeyeceğini belirtirken, "Karim Benzema harika bir oyuncu, Real Madrid'de oynuyor ama Giroud da çok gol attı. İkisi birlikte oynayamaz, son kararı Deschamps verecek." diye konuştu.



Fransa Milli Takımı, EURO 2020'de Almanya, Portekiz ve Macaristan ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor.







