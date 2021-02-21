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Marcello Lippi: "Barella ve Immobile, İtalya'nın can damarları"

İtalya'nın efsanevi teknik adamı Marcello Lippi, Türkiye ile oynanacak açılış maçı öncesi konuştu.

Marcello Lippi: 'Barella ve Immobile, İtalya'nın can damarları'
2006 Dünya Kupası'nda İtalya'ya son şampiyonluğunu kazandıran Marcello Lippi, EURO 2020 öncesi açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Marcello Lippi, "İtalya'da büyük sonuçlara ulaşabilecek kalite ve özgüveni görüyorum. Hırsları ve kendilerine inanacak temelleri var. 2006'da şampiyon olurken, kimse bize inanmıyordu ve güvenmiyordu. Ancak gerçek şu ki İtalya her zaman kazanmak için oynar. Eğer yeterince şanslı olursak ve tüm oyuncular fit olursa, bence her şey mümkün." dedi.

"EN KRİTİK OYUNCULAR BARELLA VE IMMOBILE"

Lippi, "İtalya için en kritik iki oyuncu Nicolo Barella ve Ciro Immobile. İkisi de İtalya'nın can damarı. Çünkü, en iyi şekilde oynuyorlar. Barella, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. Ciro'ya ise güveniyorum. Sıkı çalışmalarının ödülünü almak için en doğru zamanda, en doğru turnuvada." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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