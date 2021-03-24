Mancini'den sürpriz hamle! Mektup yazdı...

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, EURO 2020'nin başlamasına sayılı saatler kala İtalyan halkına bir mektupla seslendi.



İşte Roberto Mancini'nin mektubu:



"Sevgili İtalya,



Yunanistan'a karşı Olimpico'da kazandığımız ve EURO 2020 vizesi aldığımızdan bu yana sanki sunsuz bir zaman geçti. Tarihler Ekim 2019'u gösteriyordu. Sadece birkaç ay sonra Olimpico'da Avrupa şampiyonası maçı oynayacağımızı hayal ediyorduk.



2020 ile ilgili çok güzel hayallerimiz vardı. Neşeyi paylaşacaktık. Ancak hepimiz 2020'nin nasıl geçtiğini biliyoruz. Alışkanlıklarımızın değiştiği bir yıldı. Bazılarımız aylar boyunca sevdiklerinden uzak kaldı. Ne yazık ki sevdiğimiz insanları kaybettik. En basit şeyler bile karmakarışık hale geldi. Hiç kimse için klay değildi ama her birimiz bir şekilde hayata tutunduk. Küresel pandemi hala devam ediyor ve bir süre daha bu zorluklarla mücadele edeceğiz.



Bu yüzden EURO 2020'yi 'Gök Mavi' formanın değerinin ve İtalyan halkının gücünün farkında olarak mücadele edeceğiz. Her dakikayı onurlandıracağız. Futbolu çocukluğumuzda oynarken duyduğumuz tutkuyla ve dünyanın en güzel ülkelerinden birini temsil edenlerin sorumluluğuyla oynayacağız.



Tek bir mavi gökyüzünün altında bütünleşerek, 'Gök Mavi' formayı giyerek ve 60 milyondan fazla İtalyan olarak tek bir yumruk gibi birleşelim: ÇOK YAŞA İTALYA!"



