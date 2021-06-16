Luis Enrique: 'Daha fazla gol pozisyonu yakalayabilirdik'

İspanya teknik dirketörü Luis Enrique Polonya ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Luis Erique penaltının kaçmasının kendileri açısından dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "Maçta üstün olan taraf bizdik ancak bu yeterli olmadı. Rakibimiz Polonya'nın oyun tarzını da beğendim ancak Lewandowski'nin dışında bize çok fazla tehlike yaratamadılar ve o da bulduğu pozisyonda takımını öne geçirmeyi başardı. Yeterli arzu ve isteği gösterdiğimizi düşünüyorum. Penaltıyı gole çeviremememiz bizim için maçın dönüm noktalarından biri oldu." diye konuştu.



Maç planını yaparken daha fazla gol pozisyonu yakalayacaklarını planladığını belirten Enrique, "Açıkçası maçta daha fazla üstün olacağımızı ve daha fazla pozisyon bulacağımızı düşünüyordum. Ancak böyle maçların ardından bir teknik direktörün yapabileceği sadece geçmiş maçı analiz etmek ve onlardan ders çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.



Slovakya maçının mutlaka kazanılması gerektiğini belirten Luis Enrique, "Kuşkusuz son maçımızı kazanmaktan başka bir amacımız yok. Bir beraberlik bile bizi gruptan çıkarabilir ancak son maçımızda galip gelerek bir üst tura yükselmek istiyoruz." diyerek açıklamalarıunı tamamladı.



