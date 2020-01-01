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Löw: "Benim de biraz mola vermeye ihtiyacım var"

İngiltere'ye elendikten sonra Almanya'daki görevi sona eren Joachim Löw karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Löw: 'Benim de biraz mola vermeye ihtiyacım var'
Almanya teknik direktörü Joachim Löw, İngiltere'ye yenildikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Turnuvadan elenmeyi hiç beklemediklerini belirten Löw, yakaladıkları şansları değerlendirememenin şanssızlığını yaşadıklarını söyledi.

"FAZLASINI BAŞARACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜK"

"Büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Oyuncular arasında ölüm sessizliği hakim. Onlar da yıkılmış durumda. Çok daha fazlasını başaracağımızı düşünmüştük, inancımız yüksekti. Böyle maçlarda az sayıda yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Werner ve Müller de ne yazık ki yakaladıkları şansları değerlendiremedi."

"BAZI OYUNCULARIN ZAMANA İHTİYACI VAR"

"Herkes hata yapabilir. Bir hoca her zaman bilgisine ve inancına göre takımını kurar. Bazı oyuncuların bundan ders çıkaracağını ve gelişeceğini düşünüyorum. 2024'te evimizde oynayacağımız turnuvada bazı oyuncular çok yüksek seviyede olacak. Ülkedeki büyük bir coşkuyu bitirdiğimiz için üzgünüm"

"HENÜZ SOMUT BİR PLANIM YOK"

"15 yıldır yaptığım bu görevden sonra biraz mola vermem gerekiyor. Başka şeyler için de enerji bulacağımız zamanlar gelecek. Şu ana kadar yaptığım somut bir plan yok"

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