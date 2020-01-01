Kulusevski: 'Fransa maçını izlerken 'futbol zor oyun' demiştim'

İsveç'in genç isimlerinden Dejan Kulusevski Ukrayna yenilgisi ile ilgili yorumlarda bulundu.



Juventuslu futbolcu yaptığı açıklamda, "Şampiyonayı böyle bitirmek istemezdik. Fransa maçını izlerken 'Futbol gerçekten zor oyun' diye düşünmüştüm. Bugün buna ikna olan biz olduk. Futbol bize çok şey veriyor ancak daha fazlasını da alıp götürüyor" diye konuştu.



Turnuva boyunca kendi mevkisinde oynatılmamasının sorulması üzerine Kulusevski, "Milli takımda orta sahada oynuyorum. Buna alıştım, hocamız nerede oynatmak isterse elimden geleni yapıyorum. Bu maçta normal süre içerisinde kazanacak pozisyonları yakalamıştık ve sonra da penaltılara gideriz diye düşündüm. Kalbimize giren bıçak gibi bir gece yaşadık" sözlerini kullandı.



