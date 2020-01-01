Joao Cancelo, Kovid nedeniyle Portekiz kadrosundan çıkarıldı

Portekiz Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Manchester Cityli Joao Cancelo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) görev alamayacak.



Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, rutin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan Cancelo'nun kadrodan çıkarıldığı ve yerine Manchester United'ın kadrosunda yer alan Diogo Dalot'un dahil edildiği belirtildi.



Geçen sezon Milan'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Dalot, görev verilmesi halinde ilk kez bu turnuvada milli forma heyecanını yaşayacak.



