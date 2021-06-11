İtalya - Türkiye: Muhtemel 11

A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayımlanacak.Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin ilk 11'de olması beklenmezken yıldız ismin yedekler arasında olma ihtimali bulunuyor.Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Insigne, ImmobileUğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak YılmazTürkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı karşıya geldi.İtalya, 39. dakikada Di Natale'nin golüyle öne geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. dakikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi.Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor.A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı. Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.Milliler, İtalya mücadelesiyle 2021 yılındaki yedinci maçına çıkacak.Bu yıl oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç golsüz berabere bitti. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi.A Milli Futbol Takımı, İtalya maçıyla tarihinde 593. kez sahaya çıkacak.Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 276'sı özel 592 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 259'u evinde, 81'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 592 karşılaşmanın 509'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 592 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, İtalya ile oynanacak EURO 2020'nin açılış maçıyla milli takımın başındaki 77. karşılaşmasına çıkacak.Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 23'ü özel 76 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 76 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.Türkiye, Güneş yönetiminde 120 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.