İstanbul AKP, CHP, İyi Parti, Yeşil Sol, TİP, MHP milletvekili adayları isim listesi 2023

AKP, CHP, İyi Parti, Yeşil Sol, TİP, MHP İstanbul milletvekili adayları belli oluyor! 98 milletvekili çıkaran seçim bölgesi İstanbul'da CHP adayları merak ediliyor. CHP İstanbul 1,2,3. bölge milletvekili adayları listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilde göstereceği adayların kim olacağı merak ediliyor. Bu illerin başında ise mega kent İstanbul geliyor. Peki, CHP İstanbul 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimdir? İşte, 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları!
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İstanbul İstanbul 1'inci bölge
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik İstanbul 2'inci Bölge
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz İstanbul 3'üncü Bölge
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi) AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. CHP'de çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli oldu.
Milletvekili adayları şöyle:
Antalya
- Sururi Corabatur
- Cavit Arı
- Aliye Coşar
- Mustafa Erdem
- Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
- Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
- Murat Özçelik
- Ercüment Taşdemir
- Nilüfer Defeci
- Vahap Tuncer
- Sibel Gezen
- Ramiz Atakan
- Emrah Yurtlak
- Zehra Milli
- Hatice Kübra Turan
- Müge Gezginci Uysal
- Mehmet Gök
Ankara
*1'inci bölge
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
*Ankara 2'inci bölge
1. Murat Emir
Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Namık Tan. (AA)
İstanbul
*İstanbul 1'inci bölge
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
*İstanbul 2'inci Bölge
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
*İstanbul 3'üncü Bölge
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
Adana
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
İzmir *İzmir 1'inci Bölge
*İzmir 2'inci Bölge
- Yüksel Taşkın
- Ahmet Tuncay Özkan
- Sevda ERdan Kılıç
- Murat Bakan
- Ednan Arslan
- Seda Kaya (DEVA)
- Haydar Altıntaş (DP)
- Devrim Barış Çelik
- Sefer İpekli
- Güldem Atabay
- Şahbal Aras
- Fulya Akçay
- Mehmet Şahin Fırat
- Birgül Değirmenci
- Gökçe Gökçen
- Rıfat Nalbantoğlu
- Rahmi Aşkın Türeli
- Mahir Polat
- Salih Uzun (DP)
- Deniz Yücel
- Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
- Hüseyin Sezer
- Esin Doğan Metin
- Altan İnanç
- Emine Helin İnan Kınay
- Ayten Gülsever
- Nurşen Balcı
- Burak Kotan
Mersin
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
Ordu
1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
3- Ahmet Tokluoğlu
4- Cengiz Okur
5- Nilgün Yılmaz
Şanlıurfa
1.Mahmut Tanal
2.Müslüm Cengizhan Akalın
3.Ahmet Tüysüz (DEVA)
4.Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5.İbrahim Direk
6.Süleyman Gök
7.Ali Fethi Gürler
8.Abdullah Direk
9.Müslüm Şikak
10.Adnan Tüysüz
11.Abdulkadir Çetin
Malatya
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay
Tekirdağ
1. Faik Öztrak
2. İlhami Özcan AYGUN,
3. Cem Avşar(Deva)
4. Nurten Yontar,
5. Mustafa Ülkem Uruk,
6. İsmail Doğaroğlu,
7. Sema Kırkoyunkinet, ,
8. İsmail Çelebi
Kırklareli
1 .Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
Kayseri
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış Güncellenecek…