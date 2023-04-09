İstanbul AKP, CHP, İyi Parti, Yeşil Sol, TİP, MHP milletvekili adayları isim listesi 2023

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Antalya

Sururi Corabatur Cavit Arı Aliye Coşar Mustafa Erdem Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi) Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi) Murat Özçelik Ercüment Taşdemir Nilüfer Defeci Vahap Tuncer Sibel Gezen Ramiz Atakan Emrah Yurtlak Zehra Milli Hatice Kübra Turan Müge Gezginci Uysal Mehmet Gök

Ankara

İstanbul

Adana

İzmir

Yüksel Taşkın Ahmet Tuncay Özkan Sevda ERdan Kılıç Murat Bakan Ednan Arslan Seda Kaya (DEVA) Haydar Altıntaş (DP) Devrim Barış Çelik Sefer İpekli Güldem Atabay Şahbal Aras Fulya Akçay Mehmet Şahin Fırat Birgül Değirmenci

Gökçe Gökçen Rıfat Nalbantoğlu Rahmi Aşkın Türeli Mahir Polat Salih Uzun (DP) Deniz Yücel Deniz Bilici (Gelecek Partisi) Hüseyin Sezer Esin Doğan Metin Altan İnanç Emine Helin İnan Kınay Ayten Gülsever Nurşen Balcı Burak Kotan

Mersin

Ordu

Şanlıurfa

Malatya

Tekirdağ

Kırklareli

Kayseri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

AKP, CHP, İyi Parti, Yeşil Sol, TİP, MHP İstanbul milletvekili adayları belli oluyor! 98 milletvekili çıkaran seçim bölgesi İstanbul'da CHP adayları merak ediliyor. CHP İstanbul 1,2,3. bölge milletvekili adayları listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilde göstereceği adayların kim olacağı merak ediliyor. Bu illerin başında ise mega kent İstanbul geliyor. Peki, CHP İstanbul 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimdir? İşte, 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları!1. Oğuz Kaan Salıcı2. Gamze Akkuş İlgezdi3. Fethi Açıkel4. Gökhan Günaydın5. Birol Aydın (Saadet Partisi)6. Ahmet Ersagun Yücel7. Elif Esen (DEVA)8. Hasan Karal (DEVA)9. Cemal Enginyurt (DP)10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)11. Ali Gökçek12. Suat Özçağdaş13. Doğan Çakmak14. Özcan Baripoğlu15. Sevgi Kılıç16. Olgun Çelik1. Namık Tan2. Yunus Emre3. Gökhan Zeybek4. Enis Berberoğlu5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)6. Yüksel Mansur Kılınç7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)9. Berna Sukas10. Fuat Yıldırım11. Onur Aydın12. Işık Öğütçü13. Soner Özimer14. Mehmet Ali Yüksel15. Şaban Karaaslan16. Elmas Aruz1. Engin Altay2. Erdoğan Toprak3. Türkan Elçi4. İlhan Kesici5. Zeynel Emre6. Medeni Yılmaz (DEVA)7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)9. Özgür Karabat10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)11. Turan Taşkın Özer12. Doruk Bulut13. Oğuz Kemal Yakar14. Turgay Özcan15. Utku Caner Çaykara16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. CHP'de çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli oldu.Milletvekili adayları şöyle:*1'inci bölge1. Gamze Taşçıer2. Deniz Demir3. Okan Konuralp4. Sadullah Ergin (DEVA)5. Aliye Timisi Ersever6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)7. Deniz Çakır8. Kemal Akkurt9. Aysun Palalı Köktaş10. Elif Topkaya Sevinç11. Hüseyin Can Güner12. Aycan Günday Koçtürk13. Armağan Erdoğan*Ankara 2'inci bölge1. Murat EmirOğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Namık Tan. (AA)*İstanbul 1'inci bölge1. Oğuz Kaan Salıcı2. Gamze Akkuş İlgezdi3. Fethi Açıkel4. Gökhan Günaydın5. Birol Aydın (Saadet Partisi)6. Ahmet Ersagun Yücel7. Elif Esen (DEVA)8. Hasan Karal (DEVA)9. Cemal Enginyurt (DP)10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)11. Ali Gökçek12. Suat Özçağdaş13. Doğan Çakmak14. Özcan Baripoğlu15. Sevgi Kılıç16. Olgun Çelik*İstanbul 2'inci Bölge1. Namık Tan2. Yunus Emre3. Gökhan Zeybek4. Enis Berberoğlu5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)6. Yüksel Mansur Kılınç7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)9. Berna Sukas10. Fuat Yıldırım11. Onur Aydın12. Işık Öğütçü13. Soner Özimer14. Mehmet Ali Yüksel15. Şaban Karaaslan16. Elmas Aruz*İstanbul 3'üncü Bölge1. Engin Altay2. Erdoğan Toprak3. Türkan Elçi4. İlhan Kesici5. Zeynel Emre6. Medeni Yılmaz (DEVA)7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)9. Özgür Karabat10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)11. Turan Taşkın Özer12. Doruk Bulut13. Oğuz Kemal Yakar14. Turgay Özcan15. Utku Caner Çaykara16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)1. Orhan Sümer2. Müzeyyen Şevkin3. Burhannetin Bulut4. Sadullah Kısacık (DEVA)5. Ayhan Barut6. Berke Duvan7. Hüseyin Keser8. Erkan Karakaya9. Orhan Toplum10. Kübra Özbiçer11. Ahmet Korkmaz12. Sercan Polat13. Murat Öztanrıöver14. Ebru Yılmaz15. Elife Müftüoğlu1. Ali Mahir Başarır2. Gülcan Kış3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)4. Talat Dinçer5. Hasan Ufuk Çakır6. Emre Yılmaz7. Nürsen Yücesoy Temizkan8. Leyla Serin Kırık9. Ahmet Yorgun10. Mehmet Gültekin Uğur11. Şerife Arıcı12. Güven Kocabıyık13. Neslihan Çelebi1- Seyit Torun2- Mustafa Adıgüzel3- Ahmet Tokluoğlu4- Cengiz Okur5- Nilgün Yılmaz1.Mahmut Tanal2.Müslüm Cengizhan Akalın3.Ahmet Tüysüz (DEVA)4.Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)5.İbrahim Direk6.Süleyman Gök7.Ali Fethi Gürler8.Abdullah Direk9.Müslüm Şikak10.Adnan Tüysüz11.Abdulkadir Çetin1. Veli Ağbaba2. Enver Kiraz3. Battal Kanbay1. Faik Öztrak2. İlhami Özcan AYGUN,3. Cem Avşar(Deva)4. Nurten Yontar,5. Mustafa Ülkem Uruk,6. İsmail Doğaroğlu,7. Sema Kırkoyunkinet, ,8. İsmail Çelebi1 .Vecdi Gündoğdu2. Fahri Özkan3. Hatice Gül Bingöl1. Aşkın Genç2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)5. Ümit Özer6. Özgen Aydıncak7. Ali Çetinkaya8. Onur Sergen Doğan9. İbrahim Kağan10. Niyazi ÜnalmışGüncellenecek…