AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

İngiltere'yi mutluluğa Raheem Sterling taşıdı!

İngiltere, Wembley'de ağırladığı Hırvatistan'ı Raheem Sterling'in tek golüyle mağlup etti.

İngiltere'yi mutluluğa Raheem Sterling taşıdı!
EURO 2020 D Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi İngiltere 1-0'lık skorla kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 57. dakikada Kalvin Phillips'in asistiyle Raheem Sterling attı.

Raheem Sterling, İngiltere adına çıktığı son 17 maçta 13 gol ve 6 asistlik katkı yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Hırvatistan'da oynayan Beşiktaşlı Domagoj Vida, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

2018 Dünya Kupası yarı finalinin rövanşını alan İngiltere, EURO 2020'ye 3 puanla başladı. Hırvatistan ise ilk maçında puana ulaşamadı.

İngiltere, 18 Haziran Cuma günü 22.00'de İskoçya ile karşılaşacak. Hırvatistan ise aynı gün saat 19.00'da Çekya ile mücadele edecek.

İNGİLİZLER İÇİN TARİHİ GALİBİYET

İngiltere, bu sonuçla birlikte Avrupa futbol şampiyonaları tarihinde ilk kez bir grup ilk maçını kazandı. İngilizler, önceki 9 maçında 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

JUDE BELLINGHAM, EN GENÇ OYUNCU OLDU

17 yaş 349 günlük Jude Bellingham, 82. dakikada Harry Kane'in yerine oyuna dahil olarak Avrupa futbol şampiyonalarında forma giyen en genç oyuncu oldu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
Son Dakika Haberleri
İngiltere'yi mutluluğa Raheem Sterling taşıdı!
Eriksen için kötü haber: "Bir daha oynayamaz"
Eriksen'in tedavisine hastanede devam edilecek
Joao Cancelo, Kovid nedeniyle Portekiz kadrosundan çıkarıldı
EURO 2020'de D ve E gruplarında üç maç oynanacak
79'luk efsane Dino Zoff: "Türkiye maçında ben de oynardım"
Attila Szalai: "Mesut Özil de Macaristan'ı tutuyor"
Attila Szalai'nin maçına Cüneyt Çakır
İtalyan polisten Nihat Özdemir'e: "Biz iyi takım değiliz"
Mircea Lucescu: "Türkiye gruptan çıkacak"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play