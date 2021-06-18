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İngiltere - İskoçya kapışması golsüz bitti

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı.

İngiltere - İskoçya kapışması golsüz bitti
EURO 2020 D Grubu ikinci maçında İngiltere ile İskoçya karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maçın ilk dakikalarından itibaren iki takım da kıyasıya bir mücadeleye girişti. Özellikle fiziksel temasın fazla olduğu ilk yarıda İskoçya maça hızlı başlasa da İngiltere sonradan dengeyi kurdu ve üstünlüğü eline geçirdi. Maçın 12. dakikasında Stones'un bir kafa vuruşu direkten döndü ve ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda İngiltere 63'te Grealish ve 74'te Rashford'u oyuna alarak risklerini arttırdı. İskoçya İngiltere'nin yıldızlarını kalesinden uzak tutmayı başarırken dakikalar 63'ü gösterdiğinde Reece James çizgiden topu çıkararak mutlak golü engelledi. İki takımın kora kor mücadelesi golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından İngiltere 4 puana yükselirken İskoçya ise ilk puanını aldı.

Gruptaki üçüncü maçında İngiltere Çekya ile karşı karşıya gelirken İskoçya ise Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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