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İlker Yağcıoğlu: "Turnuva bizim için bitti"

Spor yazarlarından İlker Yağcıoğlu Milli Takımımızın Galler'e 2-0 yenildiği mücadeleyi kaleme aldı.

İlker Yağcıoğlu: 'Turnuva bizim için bitti'
Spor yazarlarından İlker Yağcıoğlu, Milli Takımımızın Galler'e 2-0 yenildiği mücadeleyi köşesinde değerlendirdi. Yazının tamamını Takvim gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz.

İşte Yağcıoğlu'nun yazısı...

İtalya maçındaki kötü oyunun ardından Milli Takımımız'ın tepki vermesini beklediğimiz bir maçtı. Rakip de İtalya'ya göre oldukça alt seviyede, tabiri caizse 'dişimize göre bir rakip'ti. Ama maça o kadar kötü başladık ki daha ilk devre skor İtalya maçını aratabilirdi. Bir gol yedik, üç tane de net pozisyon verdik. Gurur duyduğumuz Türk Duvar'ı maalesef ortada yoktu.
Ofansif anlamda da hiçbir şey yapamadık.
Kornerden gelen toplarda iki kafa vuruşumuz vardı onun dışında bir üretkenliğimiz yoktu.

GÜNEŞ VE HATALARI...

2. yarıda Okay'ın ve Ozan'ın çıkması Kaan ve Yusuf'un oyuna girmesi de hiçbir şeyi değiştirmedi.

İrfan Can gibi yaratıcı bir oyuncuya ihtiyaç duyarken, 82'de oyuna girmesini de anlayamadım.

Rakipte 1.96'lık santrfor Moore varken Merih ile maça başlanmamasını da anlayamadım.

Madem Rıdvan'ı hiç düşünmüyorsun, Caner kadroda niye yoktu? Bunu da anlayamadım. Her şey bir tarafa Bizim Çocuklar'ın bu kadar ürkek ve bu kadar durgun olmalarına bir sebep bulamadım. Kısacası turnuva bizim için bitti..

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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