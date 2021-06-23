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iddaa tahmini: Slovakya - İspanya

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iddaa tahmini: Slovakya - İspanya
Euro 2020 E Grubu'nda favori İspanya, Slovakya karşısında hayati bir maça çıkacak.

İsveç ve Polonya maçlarının tamamında etkili olsa ve hemen hemen iki maçı da tek kale oynamış olsa da İspanyollar henüz maç kazanamadılar ve kesinlikle 3 puana ulaşmaları gereken bir mücadeleye çıkacaklar.

Açıkçası mevcut kadroları ile ben final görebileceklerini çok zannetmiyorum. Çok genç bir takıma sahip olan Boğalar bu kolay gözüken grupta dahi işlerini son maça bıraktılar. Slovakya ise grubun sürpriz takımı olarak dikkat çekti. Ancak İspanya karşısında çok da şanslarının olduğunu sanmıyorum.

Sarı Kırmızılılar bu maçı kazanarak gruptan çıkma biletini alacaklardır. Oran adına size ilk yarı İspanya tercihni önereceğim.

- İspanya ile oynadığı altı maçın sadece birini kazanan Slovakya (1B 4M), tek galibiyetini Ekim 2014'te Avrupa Şampiyonası elemelerinde aldı (2-1).

- İspanya bugüne kadar Slovakya'yı konuk ettiği üç maçı da kazanırken, rakip filelere toplam 11 gol gönderdi.

- Slovakya daha önce katıldığı iki büyük turnuvada da oynadığı son grup maçını kaybetmedi (2010 Dünya Kupası; 3-2 vs İtalya & Euro 2016; 0-0 vs İngiltere).

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İsveç 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Slovakya 2 1 0 1 2 2 0 3
3 İspanya 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Polonya 2 0 1 1 2 3 -1 1
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