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iddaa tahmini: Portekiz - Macaristan

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iddaa tahmini: Portekiz - Macaristan
Her bölgesiyle kusursuz bir futbolcu yapısına sahip olan Portekiz, EURO 2020'yi Macaristan maçıyla açıyor. Uluslar Ligi'ni kazanan Portekiz'in tek tek futbolcularının özelliklerinden ya da kadro derinliklerinden bahsetmeye gerek yok ancak her şeye rağmen kazanırken dahi zorlandıklarını söylemekte fayda var.

EURO 2020 sürecince de Portekiz'in kalitesi yüksek, alternatifi geniş ama zor kazanan bir takım olduğunu aklımızdan çıkarmamız gerekir. Macaristan'ın ise belki de en büyük şansızlığı EURO 2020'nin ölüm grubuna düşmesi oldu. Kısıtlı kadro kalitesine rağmen sürpriz potansiyeli olan Macaristan, Portekiz karşısında bu sürprizi yapabilir mi? Oldukça açık. Taraf bahisinden daha ziyade alternatif seçeneklere yönelmekte fayda var. Karşılıklı Gol Var, 8.5+ Korner tercihlerini değerlendirebilirsiniz.

* Portekiz, son beş büyük turnuvada (Dünya Kupası + Euro) açılış maçını kazanamadı, üç kez berabere kaldı ve iki kez kaybetti. Portekiz, son açılış maçı galibiyetini EURO 2008'de Türkiye'ye karşı aldı. (2-0).

* Portekiz, Macaristan ile oynadığı 13 maçı da kaybetmedi ve aslında Macaristan, Portekiz'in hiç kaybetmeden en çok karşılaştığı takım (9G, 4B)

* Portekiz, son 7 Avrupa şampiyonasında da gruptan çıkmayı başardı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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