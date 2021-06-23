iddaa tahmini: Portekiz - Fransa

Euro 2020 F Grubu'nda son maçlara geldiğimizde Portekiz ile Fransa adeta grubun final maçını oynayacaklar.



Son Avrupa Şampiyoınasında final oynayan ve bu turnuvaya favori olarak gelen iddialı iki ülkeden Portekiz kesinlikle puan alması gereken bir karşılaşmaya çıkacak. Grupta özellikle Almanya karşısında aldığı mağlubiyetle işini çok zora sokan Ronaldo ve arkadaşları eğer kaybederlerse ciddi sıkıntı yaşayabilecekleri bir maça çıkacaklar. Fransa rakibine göre biraz daha rahat ve en azından 1 puanın kendisine yeteceği bir mücadele oynayacak.



Ben Portekiz'in genel olarak hücum tarafında daha güçlü olduğunu düşünüyorum.Kazanmak için oynayacaklarını düşündüğümde de zorlu maç için sizlere KG Var seçimini önermek istiyorum. Taraf bahisleri açısından da Fransa'yı bir adım önde görüyorum.



- Fransa ile oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanan Portekiz (1B 11M), tek galibiyetini 2016 Avrupa Şampiyonası finalinde aldı.



- Bugüne kadar büyük turnuvalarda Portekiz ile Fransa arasında oynanan dört maçın üçünü Fransa kazanırken (Euro 1984, Euro 200 & 2006 Dünya Kupası), son karşılaşmadan galip ayrılan taraf Portekiz oldu (Euro 2016).



- Portekiz ile Fransa arasında oynanan son dört maç sadece üç gole sahne oldu (Fransa 2-1 Portekiz).



