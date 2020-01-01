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iddaa tahmini: Macaristan - Fransa

EURO 2020 iddaa tahminleri ve iddaa kuponlarını Sporx.com'un iddaa servisinden bulabilirsin. Günün dikkat çeken maçlarından birisi de Macaristan - Fransa karşılaşması olacak...

iddaa tahmini: Macaristan - Fransa
EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Fransa, Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Fransa, ilk maçta Almanya engelini aşarak iyi bir avantaj yakaladı. Maç 1-0 bitse de farkı arttırabilicek pozisyonlar da buldular. Benzema'nın takıma dönmesi hücum anlamında daha güçlü hale getirdi.

Macaristan ise son 5 dakikasına 0-0 girdiği maçta Portekiz'e 3-0 yenildi. Aslında kötü de oynamadılar ama penaltı golünden sonra oyundan düştüler. Fransa mutlak favori ancak oran oldukça düşük. Oranı da yükseltmek adına ilk yarıdan Fransa galibiyeti önereceğim.

Macaristan ile Fransa, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Daha önce Dünya Kupası'nda iki kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelelerinde galip ayrılan taraf Fransa oldu (1978'de 3-1 & 1986'da 3-0).

Macaristan ile oynadığı son beş maçı toplam 12 gol atarak kazanan Fransa, önceki 17 karşılaşmada rakibini üç kez mağlup edebilmişti (2B 12M).

Rakibiyle Macaristan'da oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanan Fransa (1B 6M), tek galibiyetini Mart 1990'da 3-1'lik skorla aldı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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