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iddaa tahmini: İtalya - İsviçre

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iddaa tahmini: İtalya - İsviçre
EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Roberto Mancini yönetiminde adeta bir kulüp takımı havasında devam eden, arkadaşlığın ve takım oyununun da üst düzeyde olduğu İtalya, A Milli Takımız karşısında kazanırken, oyun olarak da üst düzey kaliteye sahip olduğunu gösterdi.

İtalya'nın bu galibiyeti, ülkelerinde ister istemez 'Final oynarız' yorumlarının artmasına neden oldu. İtalya grupta daha rahat devam etmek için İsviçre maçından da mutlak galibiyet hedefliyor. Galler ile berabere kalan İsviçre, İtalya maçından en azından 1 puan almanın planlarını yapıyor. Bizim için ise önemli olan İsviçre'nin farklı mağlup olması. İtalya bu karşılaşmadan da galibiyetle çıkarak, yoluna emin adamlarla devam edecektir.

* İtalya ile İsviçre, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ülkenin büyük turnuvalardaki üç maçı da Dünya Kupası'nda oynandı (1954 & 1962) ve bu karşılaşmaların ikisini İsviçre kazandı (1M).

* İtalya ile oynadığı son sekiz maçın hiçbirini kazanamayan İsviçre (4B 4M), son galibiyetini 28 yıl önce aldı. Şu an Gök Mavililerin başında olan Roberto Mancini de o karşılaşmada forma giymişti.

* İsviçre'yi konuk ettiği 24 maçın sadece birini kaybeden İtalya (18G 5B), tek yenilgisini Ekim 1982'de Roma Olimpiyat Stadı'nda aldı (0-1).

* Avrupa Şampiyonası'ndaki son dört maçından da beraberlikle ayrılan İsviçre, turnuva tarihinde üst üste beş karşılaşması eşitlikle sona eren ilk ülke olabilir.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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