iddaa tahmini: İsveç - Slovakya

EURO 2020 E Grubu'nda İsveç ile Slovakya karşı karşıya gelecek. İsveç gruptaki ilk maçında İspanya'ya kaybederek aslında normal bir sonuç aldı. İsveç maçta zaman zaman gol fırsatları da buldu ama İspanya'nın kazanması, adil sonuç oldu. İsveç'in gruptan çıkabilmesi adına Slovakya karşılaşmasında mutlaka puan ve puanlar alması gerekiyor.



Slovakya, Polonya'yı yenerek oldukça önemli bir galibiyetin altına imza attı. Polonya maçının daha değerli hale gelmesi için İsveç'ten de puan almaları gerekiyor. Çünkü son turda İspanya ile karşılaşacakları için işleri kolay olmayacaktır. İsveç kağıt üzerinde favori gözükmesine rağmen karşılıklı gol var tercihi en ideal seçim olacaktır.



- İsveç ile Slovakya büyük turnuvalar (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası) tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.



- Slovakya bugüne kadar İsveç'i mağlup etmeyi başaramazken (3B 2M); iki ekip arasında oynanan son dört karşılaşmanın hiçbiri 3+ gole sahne olmadı.



- Slovakya'nın Avrupa Şampiyonası tarihinde aldığı iki galibiyetten biri, bu maçın da oynanacağı Rusya'da geldi (Euro 2020 vs Polonya).



