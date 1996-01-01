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iddaa tahmini: İspanya - Polonya

EURO 2020 iddaa tahminleri ve iddaa kuponlarını Sporx.com'un iddaa servisinden bulabilirsin. Günün dikkat çeken maçlarından birisi İspanya - Polonya karşılaşması olacak...

iddaa tahmini: İspanya - Polonya
EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile Polonya karşı karşıya gelecek. İspanya gruptaki ilk maçında Polonya ile berabere kaldı. Polonya ise Slovakya'ya mağlup oldu. İspanya son 10 maçında sadece 1 kere kaybetti ama 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldılar. Çok fazla topa sahip oluyorlar ancak bu her zaman 3 puanı kazandırmıyor. İsveç karşısında yüzde 85 ile topa sahip oldular. Sonuç 1 puan oldu.

Polonya da iyi bir dönemden geçmiyor. 4 maçtır kazanamıyorlar. Ancak gol yollarında sıkıntıları yok. Onlar için problem takım savunmasında. 1.22 orandan İspanya'nın riskini almaya bence değmez. Yüksek oranıyla kg var denenir.

- İspanya ile Polonya büyük turnuvalar (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası) tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Polonya ile oynadığı 10 maçın sekizini kazanan İspanya (1B 1M), tek yenilgisini Kasım 1980'de oynanan hazırlık karşılaşmasında aldı (1-2).

- İspanya, 2000 senesinden bu yana iki kez konuk ettiği Polonya'yı toplam 9 gol atarak ve gol yemeden mağlup etmeyi başardı (3-0 & 6-0).

- İlk grup maçında İsveç ile berabere kalan İspanya, Euro 1996'dan bu yana hiçbir Avrupa Şampiyonası'nın ilk iki karşılaşmasını galibiyetsiz geçmiyor.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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