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iddaa tahmini: İngiltere - İskoçya

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iddaa tahmini: İngiltere - İskoçya
EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Grubun bir numaralı favorisi, hatta bazı otoriteler tarafından turnuvayı kazanabileceği söylenen İngiltere, ilk maçında Hırvatistan'ı oldukça üstün bir oyunla yenerek güç gösterisi yaptı. Şimdi İngiltere, İskoçya'yı da yenerek grupta işini bitirmek ve üst tur için hesaplara başlamak istiyor.

İskoçya ile oynadığı son 11 maçın 8'ini kazanan İngiltere, maça favori başlayacak. Çekya'ya kaybeden İskoçya, İngiltere karşısında şansı az olmasına rağmen en azından 1 puan için elinden geleni yapacaktır. Ancak İngiltere ilk yarıdan maçı koparacaktır. İngiltere kazanırın yanı sıra, ev sahibi 1,5 Gol üst ve deplasman 0,5 Alt tercihleri de kazandıracaktır.

- İngiltere ile İskoçya bu karşılaşmayla birlikte 100'üncü resmi maçlarına çıkıyor. İki takım arasında büyük turnuvalardaki tek grup karşılaşması Euro 1996'da yine Wembley'de oynanırken; İngilizler sahadan Alan Shearer ve Paul Gascoigne'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

- İngiltere bugüne kadar İskoçya'yı Wembley'de 32 kez konuk ederken, bu karşılaşmaların hiçbiri golsüz sona ermedi.
İngiltere ile oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabilen İskoçya (2B 8M), tek galibiyetini Kasım 1999'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde aldı (Wembley'de 1-0).

- 2000 senesinden bu yana İngiltere ile İskoçya arasında oynanan dört maçta toplam 16 gol atıldı (İngiltere 11?5 İskoçya).

- Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez ilk grup maçını kazanan İngiltere (1-0 vs Hırvatistan), bugüne kadar sadece üç büyük turnuvaya ikide iki yaparak başladı (1982, 2006 ve 2018 Dünya Kupaları).

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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