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iddaa tahmini: İngiltere - Hırvatistan

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iddaa tahmini: İngiltere - Hırvatistan
Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, EURO 2020'ye oldukça iddialı geliyor. Kadrosunda önemli genç yetenekler olan İngiltere, ayrıca bu oyuncularının tecrübesi nedeniyle büyük başarılar hedefliyor. Ancak İngiltere adına ilk maçı Hırvatistan'la oynamak kolay olmayacak.

Zlatko Dalic'in başında olduğu Hırvatistan, İngiltere'ye son dönemlerde büyük sıkıntılar yaşatan bir takım. Grubun ilk maçına büyük motivasyonla çıkacak olan Hırvatistan, Wembley'de ülkesini gururlandıracak bir sonuç hayal ediyor. Kıran kırana geçecek bu mücadelede iki ülke de goller bulacaktır. Karşılıklı gol var seçeneği kazandıracaktır.

* İngiltere ile Hırvatistan büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Euro 2004 gruplarında oynanan maçı İngilizler kazanırken (4-2), 2018 Dünya Kupası yarı finalinde uzatmaya giden karşılaşmadan galip ayrılan taraf Hırvatlar oldu (2-1).

* Wembley'de oynadığı hiçbir büyük turnuva (1966 Dünya Kupası & 1996 Avrupa Şampiyonası) maçını kaybetmeyen İngiltere (seri penaltılar hariç), bu karşılaşmalarda yedi galibiyet aldı (4B).

* Hırvatistan, boy gösterdiği son dört büyük turnuvanın üçünde şampiyon olan takıma mağlup oldu (EURO 2012'de İspanya, Euro 2016'da Portekiz & 2018 Dünya Kupası'nda Fransa).

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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