iddaa tahmini: Hırvatistan - İskoçya

EURO 2020 D Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya gelecek. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanacak karşılaşma büyük bir heyecana sahne olacak. Grupta iki takımın da birer puanı bulunuyor ve iki takımın da gruptan direkt çıkmak için mutlaka kazanması gerekiyor. Hırvatistan ilk maçında İngiltere'e Wembley'de yenildi ve ikinci maçını beklemeye başladı. Çekya karşısında da galibiyeti alamayınca bir anda korku dolu anlar yaşamaya başladılar. Maçın favorisi olarak görünüyorlar ancak işleri hiç kolay değil. Karşılarında İngiltere'ye karşı ciddi bir direnç ortaya koyan İskoçya var.



İskoçya ilk maçta Çekya'ya boyun eğerken İngiltere karşısında zaman zaman da üstün oynayarak 1 puanı almayı başarmıştı. Şimdi mucizeyi gerçekleştirip bu maçı da kazanmak istiyorlar ve hedefleri gruptan çıkmak. Karşılaşmanın iddaa tahminlerinde Hırvatistan'ın galibiyeti değerlendirilebilir ancak İskoçya'nın kapalı ve fiziğe dayalı oyunu maçın az gollü geçeceği şeklinde yorumlanabilir.



- Hırvatistan'ın Fransa (8) ve Portekiz'in (7) ardından mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi İskoçya (3B 2M).



- Bugüne kadar Hırvatistan ile İskoçya arasında oynanan beş maçın hiçbiri ikiden fazla gole sahne olmadı.



- Hampden Park'ta oynadığı son dokuz maçın sadece birini kaybeden (5G 3B) ancak bu yenilgiyi Euro 2020'deki ilk karşılaşmasında Çek Cumhuriyeti'nden alan İskoçya, bu statta Eylül 2019'dan bu yana üst üste iki karşılaşmadan mağlup ayrılmıyor.



