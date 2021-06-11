Hollanda - Ukrayna maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020'de C Grubu mücadelesinde Hollanda ile Ukrayna kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Hollanda'nın karşılaşmada kazanmasına 1,37 oran verildi ve Frank De Boer'in öğrencileri maçın favorisi olarak gösterildi. Ukrayna'nın galibiyetine ise 5,00 oran uygun görüldü. Maçın berabere gitmesine uygun görülen oran ise 3,35 olarak açıklandı. 2,5 ALT oranı 1,63, 2,5 ÜST oranı ise 1,70 oldu. HOLLANDA - UKRAYNA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR
Karşılaşma için açılan özel bahislerde, Hollanda forması giyen Memphis Depay'ın gol atmasına 2,11 oran uygun görüldüğü açıklandı. Ukrayna'dan Roman Yaremchuk'un gol atmasına 3,85 oran uygun görülürken Andriy Yarmolenko'nun gol atmasına 3,90 oranıyla değerlendirildi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Hollanda ile Ukrayna'nın oynayacağı EURO 2020 C Grubu maçında Kırmızı Kart olur mu bahisine 3,65 oran verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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