Hjulmand: 'Sırrımız herkesin birbirini desteklemesi'

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Rusya'yı yenerek tur atladıkları maçın değerlendirmesini yaptı.



Hjulmand gruptan çıkmaları nedeniyle duydukları mutluluğu dile getirerek, ""Takımıma olan hayranlığımı anlatma konusunda artık kelimelerim tükendi. Tüm Danimarka'ya bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizin sevgisi sayesinde futbolcular sahada en iyi performansını gösterdi." sözlerini kullandı.



Ülkesinin başında tarihi bir başarı yakalayan Hjulmand, ayrıca "Sahip olduğumuz takım ruhu sayesinde bugünü yaşıyoruz. Takım halinde 4 haftadır neler yaşadığımızı anlatmak zor. Sürekli Christian Eriksen'i düşünüyoruz." diye konuştu.



Ayrıca ekibinin de takıma katkısından bahseden 49 yaşındaki teknik adam, "Başarımız tamamen ekip halinde. Ben sadece başındayım ve yönetiyorum. Harika bir ekibim var. Başarımızın sırrı bence birbirimizi destekliyor olmamız" açıklamasını yaptı.



