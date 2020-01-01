Hırvatistan 3 attı ve gruptan çıktı

EURO 2020 D Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya geldi.



Hampden Park'ta oynanan maçı Hırvatistan 3-1 kazandı ve ikinci sıraya yerleşerek tur atlamayı başardı.



Maçın 17. dakikasında Vlasic'in golüyle öne geçen Hırvatistan'a McGregor 42. dakikada cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda tur için varını yoğunu ortaya koyan Hırvatistan 62. dakikada kaptan Modric'in golüyle öne geçmeyi başardı. 77. dakikaya gelindiğinde bu kez Modric'in asistinde Perisic topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-1 olarak ilan etti.



Bu sonucun ardından Hırvatistan 4 puana yükseldi ve aynı averaja sahip olduğu Çekya'dan daha fazla gol attığı için ikinci sıraya yerleşerek bir üst tura yükseldi. İskoçya ise 1 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti.



