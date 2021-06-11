Gareth Bale: 'Kazanamıyorsak kaybetmemeliyiz'

Galler Milli Takımı'nda Gareth Bale, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.



Yıldız oyuncu 1 puanın da kendileri için iyi olabileceğini belirtirken, "Türkiye maçını kazanmak istiyoruz. Eğer kazanamıyorsak, son maça umudu taşımak için yenilmemeliyiz. Elbette Türk taraftarlar fazla olacak ama bizim taraftarlarımız da statta olacak. Dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Gareth Bale, Türkiye'yi destekleyecek büyük bir kitleye karşı oynayacaklarının bilincinde olduklarını aktararak, "Tabii ki çok büyük kalabalığın karşısında oynamak çok güzel olacak. Tüm oyuncular motive olacaklar. Bizim açımızdan belki iyi olmayan bir şey ama daha önce Türkiye'de de oynamıştım, Türk taraftarın nasıl olduğun biliyorum. Bu kadar kalabalık insan topluğunu görmek bizim için de motive edici olacak. Umarım iki taraf için de iyi bir maç olur. Bizim için çok büyük bir sorun değil, düşmanca bir kalabalık oluştursalar bile bizim için önemli değil. Daha önce böyle atmosferlerde oynadık, önemli olan sahaya çıkınca yüzde yüzümüzü vermek ve sakin oyunumuzu sürdürmek. Kolektif olarak savunmak ve hücuma çıkmamız gerekiyor. Kimin gol attığı çok önemli değil hep beraber tek bir hedefe kilitlenmeliyiz. Atmosferin etkisi altında kalmadan elimizden geleni yapmalıyız. Bence bu keyif alınacak bir ortam. Bunu iyi kullanırsak size motivasyon verecek bir unsur da olabilir." dedi.



A Milli Takımmız, gruptaki kritik maçta 2. maçında Galler ile 16 Haziran günü 19:00'da karşı karşıya gelecek.



