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Gareth Bale: "2. gol pastadaki krema oldu"

Galler Milli Takımı'nda Gareth Bale, Türkiye maçı sonrasında konuştu.

Gareth Bale: '2. gol pastadaki krema oldu'
Galler Milli Takımı'nın yıldızı Gareth Bale, A Milli Takımımızı 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

İyi mücadele verdiklerini söyleyen Bale, "Galibiyet için çok mutluyum, çok sıkı çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik. Bir penaltı kaçırdım ama aynı şekilde devam ederek iyi bir karakter gösterdiğimi düşünüyorum. 2. gol ise pastanın üstündeki krema oldu." dedi.

4 puanı turnuva başında kabul etmeye hazır olduklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Galibiyet almak önemliydi. 4 puan yeterli olur gibi görünüyor ama bakacağız. Başlangıçta bize 4 puan verilseydi, hemen kabul ederdik." ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
2 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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