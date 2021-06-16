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Galler hocası Page: "5-0 da yenebilirdik"

Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Rob Page, Türkiye maçı sonrasında konuştu.

Galler hocası Page: '5-0 da yenebilirdik'
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Rob Page, A Milli Takımımızı 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Çok fazla şans bulduklarını söyleyen teknik adam, "Daha fazla gurur duyamazdım. Yarattığımız pozisyon sayısı inanılmaz. Daha fazla atmadığımız için üzgünüz ancak oyncularım harika bir iş çıkardı" dedi.

Türkiye'ye karşı planlarının tuttuğunu belirten Page, "Saygısızlık olmasın ancak Türkiye, İsviçre'den farklı bir takım. Daha fazla şans bulacağımızı biliyorduk. İlk maçlar zordur, yenilmemek lazım. Şimdi 4 puana geldik ki bu harika" ifadelerini kullandı.

Daha tam performanslarını da göstermediklerini belirten antrenör, "Bizim yüzde yüz performansımız bu değil. Şanslarımızı daha iyi değerlendirebilseydik, 4-0 ya da 5-0 da kazanabilirdik" diye konuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
2 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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