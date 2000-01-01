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Galler'e EURO 2024 yolunda son bir adım kaldı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off A Grubu yarı final maçında Galler, Finlandiya'yı 4-1 yenerek final maçına yükseldi.

Galler'e EURO 2024 yolunda son bir adım kaldı!
Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off A Grubu yarı final maçında Galler ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Galler, kendi sahasında 4-1 kazandı.

Galler'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada David Brooks, 38. dakikada Neco Williams, 47. dakikada Brennan Johnson ve 86. dakikada Daniel James kaydetti. Finlandiya'nın tek golü 45. dakikada Teemu Pukki'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Galler, Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek adına A Grubu'nda finale kalmayı başardı. Galler'in final maçındaki rakibi Estonya'yı eleyen Polonya olacak.

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