Galatasaray'dan Torreira hamlesi

Galatasaray, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından orta sahasına bir takviye daha yapmak için harekete geçti.



İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların, Lucas Torreira için Arsenal ile pazarlıklara devam ettiği belirtildi.



Galatasaray'ın, 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcuya, bir sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme ve bonuslar hariç yıllık 3 milyon euro maaş teklif ettiği ifade edildi.



Arsenal ile sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan Lucas Torreira için Galatasaray'ın 5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği vurgulandı. Öte yandan A Spor'da ise Galatasaray ile Arsenal'in prensip anlaşmana vardığı iddia edildi.



2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi.







