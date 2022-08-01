Galatasaray'dan Torreira hamlesi

Galatasaray, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından orta sahasına bir takviye daha yapmak için harekete geçti.
İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların, Lucas Torreira için Arsenal ile pazarlıklara devam ettiği belirtildi.
Galatasaray'ın, 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcuya, bir sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme ve bonuslar hariç yıllık 3 milyon euro maaş teklif ettiği ifade edildi.
Arsenal ile sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan Lucas Torreira için Galatasaray'ın 5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği vurgulandı. Öte yandan A Spor'da ise Galatasaray ile Arsenal'in prensip anlaşmana vardığı iddia edildi.
2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi.
İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların, Lucas Torreira için Arsenal ile pazarlıklara devam ettiği belirtildi.
Galatasaray'ın, 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcuya, bir sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme ve bonuslar hariç yıllık 3 milyon euro maaş teklif ettiği ifade edildi.
Arsenal ile sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan Lucas Torreira için Galatasaray'ın 5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği vurgulandı. Öte yandan A Spor'da ise Galatasaray ile Arsenal'in prensip anlaşmana vardığı iddia edildi.
2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi.