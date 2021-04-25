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Fransa, Macaristan'a takıldı!

EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Macaristan ile Fransa, 1-1 berabere kaldı.

Fransa, Macaristan'a takıldı!
EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Macaristan ile Fransa, karşı karşıya geldi.

Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Macaristan'ın golünü 45+2. dakikada Fiola attı. Fransa'nın sayısını ise 66. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Bu sonucun ardından Fransa'nın puanı 4'e yükseldi. Macaristan ise puanını 1 yaptı.

Fransa, gelecek maç 23 Haziran Çarşamba günü Portekiz ile karşılaşacak. Macaristan ise aynı tarihte Almanya ile mücadele edecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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