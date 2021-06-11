Fransa - Almanya maçı canlı olarak Tuttur'da

Avrupa futbolunun iki dev ülkesi Fransa ile Almanya F Grubu ilk maçında kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com'da
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Maçta Fransa'ya 2,18'lik oran verildi ve Didier Deschamps'ın öğrencileri maçın favorisi olarak belirlendi. Joachim Löw yönetimindeki Almanya'ya ise 2,48 oran uygun görüldü. Beraberliğin oranı 2,75 olarak açıklanırken 2,5 ALT'ta 1,61, 2,5 ÜST'te 1,71 oranları kullanıldı. FRANSA - ALMANYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR
Karşlışma için açılan özel bahislerde Kylian Mbappe'nin gol atmasına 2,65, Karim Benzema'nın gol atmasına ise 2,85 oran belirlendi. Almanya'da ise Timo Werner'in gol atma oranı 3,15 olarak belirlenirken Thomas Müller'in gol atmasına ise 3,55 oran uygun görüldü. KIRMIZI KART OLUR MU?
Fransa ile Almanya'nın oynayacağı maçta Kırmızı kart olur bahisine 3,70 oran verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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